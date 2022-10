Inés Liendo: “Somos el cambio o no somos nada”

La dirigente del PRO en Salta, Inés Liendo, fue invitada por el expresidente de la Nación Mauricio Macri, para que participe del lanzamiento de su segundo libro “Para qué”, evento al que asistió junto a otros dirigentes del partido y la Juventud PRO, en el predio de La Rural en la Capital Federal.

“Alguien nos convenció de que competir es malo, pero todos mejoramos cuando competimos. Tenemos que dar el ejemplo, de poder competir con altura, con ideas, con valores, hablándole de frente a la gente”, fue la arenga que Macri compartió para Liendo como para la juventud partidaria que la acompañaba.

Al respecto del evento, la dirigente salteña declaró: “Es un honor estar en la presentación del segundo libro de Mauricio. Cada día más sabio y marcándonos el camino para los momentos difíciles que le tocará vivir a Argentina después del kirchnerismo”. Del mismo modo rescató las palabras del ex jefe de Estado, quien “desde su experiencia, nos invitó a trabajar sin miedos por el cambio definitivo y verdadero; me sumo convencida a sus palabras finales, somos el cambio o no somos nada”.

Esta fue una de las actividades que Liendo viene realizando para seguir potenciando el proyecto del espacio, de cara a los comicios próximos. Una de esas fue la inauguración de la Casa PRO en el departamento de San Martín, donde estuvo acompañada por referentes como Sofía Sierra, José Gauffin, y Virginia Cornejo.

Allí, Liendo resaltó el trabajo que el PRO viene realizando en el interior provincial con la construcción del espacio político. “Estamos preocupados y ocupados en hacer crecer nuestro espacio. Estamos contentos de dar este paso porque necesitamos fortalecer el interior de la provincia antes de discutir quienes serán los próximos candidatos”, enfatizó.