Olmedo vinculó a los planes sociales y a la generación "Ni-Ni" con el narcotráfico

En una nueva edición de “Sin Vueltas”, de InformateSalta, Alfredo Olmedo, ex diputado nacional y líder de Ahora Patria, consideró necesario achicar al Estado “lo que más se pueda” y aseguró que “hoy representa un gasto, más que una inversión”.

“Siempre el éxito empieza a las 6 de la mañana, hay que probar trabajando, tírenle una pala al medio del piquete y se disuelve seguro”

Con respecto a los planes sociales, propuso invertir ese dinero en disminuir la carga impositiva. “Si ese dinero que le dan en el plan, lo destinarían a quitar carga impositiva, no tengo dudas que las empresas tomarían más gente”, reflexionó.

En otro punto, criticó el sistema educativo, el cual consideró, prepara a los jóvenes para el fracaso. “No es culpa de los profesores, es del programa de No Aprender, el que se esmera lo igualan para abajo, porque el que no estudia y no aprende, pasa igual pasa de grado que él, entonces el próximo año, el que estudio se va a atrasar porque no le pueden dar la clase en conjunto al que no aprendió nada”.

Por último, asoció el narcotráfico a los jóvenes a los que les viene inculcando que no tiene que estudiar ni trabajar e igual reciben plata. “Le terminan quebrando la parte psicológica y terminan en la droga, si a ese chico lo haríamos estudiar que aprenda un oficio, le daríamos un primer trabajo, no tengo dudas que estaría lejos de la droga y hoy no estaríamos hablando de la problemática del narcotráfico de Salta”