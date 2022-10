Olmedo llamó a toda la oposición a formar un gran frente competitivo para las elecciones

El ex legislador nacional por Salta, Alfredo Olmedo, en diálogo con Sin Vueltas de InformateSalta analizó el contexto político y electoral que se avecina, reiterando su apoyo a Carlos Zapata como candidato a gobernador e incluso llamando a toda la oposición a unirse en un solo frente competitivo a nivel local.

Comentó que desde su partido Ahora Patria vienen trabajando en toda la provincia, uniendo voluntades y opiniones. “Si uno está de acuerdo en cómo está la provincia, tiene que votarlo a Sáenz, pero si uno mira otra provincia, una forma distinta de hacer política y con otro rumbo, no tengo dudas que Carlos es la persona indicada”, manifestó.

Sobre su respaldo al actual diputado nacional, Olmedo dijo: “Es la persona más adecuada y más capacitada para llevar adelante el cambio de rumbo para la provincia, Zapata coincide el 99,9%” de las cosas con él, comentó. Es aquí cuando llamó a toda la oposición a enfilarse detrás de un solo espacio, una misma alianza, donde puedan ser competitivos ante lo que definió “el frente kirchnerista con el Gobierno, porque claramente Sáenz es parte”.

A los únicos que no consideró como eventuales miembros de esta única alianza opositora es a la izquierda, al no compartir ideales. “Tenemos que hacer un gran frente para plantear en las provinciales, con JXC, con los liberales y otras voces, hoy en día tenemos todas las convicciones para cambiar el rumbo de la provincia, no tengo dudas que nos podemos unir entre todos”, fue la invitación que extendió.

“Debemos lograr un conjunto de voluntades y plantear un programa de gobierno a la sociedad, que lo acepte”

Junto a esta oferta que realizó al arco político, Olmedo también ofreció su alejamiento como figura central. “Muchas veces me plantearon como punto de conflicto, esta vez me corro a un costado para unir a todas las fuerzas, que yo no sea una excusa para que no se unan”, sumó a su propuesta.

Por último y respecto al vínculo que mantendría con el economista y líder de Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que comparten el modo de ver en muchas cosas, con sus propias diferencias las cuales son pocas ante las cosas en que coinciden. “Tengo las mismas ideas que antes que Milei salga a la cancha, las compartimos desde el primer día, empezamos a construir esto de demostrar a la Argentina una política diferente con Milei, con su estilo y yo con el mío, compartimos la gran mayoría” de cuestiones, subrayó para concluir.