Hace más de 16 años que ningún equipo salteño juega en la segunda categoría del fútbol argentino

Con la derrota del Cuervo ante Racing de Córdoba en los cuartos de final del Federal A, los equipos salteños quedaron una vez más sin la chance de poder ascender a la segunda categoría del fútbol argentino y tendrán que transitar una temporada más en el Federal A para pelear el ascenso en la próxima temporada.

Central es el que más lejos llegó de los tres equipos que representaban a la provincia, el conjunto Azabache fue el mas regular de los salteños y clasificó en la fase regular en la cuarta posición lo que le permitió obtener la chance de definir de local en octavos de final ante Sol de Mayo de Río Negro y después en cuarto de final tuvo que enfrentarse a Racing de Córdoba en donde perdió ante uno de los candidatos a lograr el ascenso.

Con esta nueva eliminación el Cuervo lleva 12.951 días sin jugar la Primera nacional es decir 35 años , 5 meses y 14 días lo que lo convierte el equipo salteño que más años lleva sin jugar la segunda categoría.

El Albo quedó afuera en octavos de final tras perder ante Independiente de Chivicoy por 1 a 0 tras clasificar en el quinto puesto en la fase regular. El Albo a lo largo del torneo tuvo 2 entrenadores, empezó con Ever Demaldé que fue despedido tras no conseguir sus resultados y terminó llegando Arnaldo Sialle quien lo llevó a los octavos de final del campeonato y todavía no está asegurada su continuidad en el club de la calle Vicente López.

En el caso del Millonario lleva 8184 días sin disputar la segunda categoría del fútbol argentino es decir más de 22 años 4 meses y 24 días sin que el conjunto que alguna vez supo jugar la primera división no ascienda ni siquiera a la Primera Nacional.

En el caso del Santo no clasificó ni a los Play Off tras perder puntos en el camino, si bien el objetivo del conjunto Antoniano era permanecer la categoría sobre el final tuvo la mínima ilusión de meterse dentro de los ocho pero no obtuvo los resultados deseados. Con este nuevo fracaso del Santo es el que menos años lleva sin competir en la Primera Nacional con 6.007 días es decir 16 años, 5 meses y 10 días.