Le robaron la computadora con su tesis, ofrece recompensa para recuperarla

Evelyn es una joven estudiante de Higiene y Seguridad en la localidad de General Mosconi y el día miércoles delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en Colectora Oeste, entre 9 de Julio y 12 de Octubre en Tartagal, desde donde se robaron una notebook HP negra nueva, donde tenía su tesis y otros trabajos finales de su carrera.

"Me la robaron el día miércoles entre las 9 y las 11 de la mañana, que es el horario en que entraron a mi domicilio. También se llevaron mi mochila con todos los papeles de las prácticas y material de estudio, mi billetera roja con tarjetas de crédito, DNI".

Desesperada por la pérdida, que dificulta poder concluir sus años de estudio dijo a través de Videotar Noticias "Apelo a la comunidad que si le ofrecen mi computadora no la compren o si la compran yo me hago cargo de devolverle el dinero, también estoy ofreciendo recompensa, no es tanto el valor de la plata sino lo que había dentro, estaba mi Tesis, los informes finales de la carrera, archivos de los años de la carrera".

La joven dijo que por el momento tiene 15.000 para ofrecer de recompensa y que a su vez ya radicó la denuncia policial "Ya hice la denuncia correspondiente, tengo la caja, la factura. Voy pagando 4 cuotas y salía prácticamente $60 mil".

En cuanto al delincuente que ingresó contó que estaba su papá solo y al parecer vio que se retiraron dejándolo al hombre, al que afortunadamente no le hizo nada.

Para quienes deseen contactar con la joven estudiante pueden hacerlo al 3873342340, asegura que tendrá discreción si así lo desean.