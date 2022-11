Hass: “El árbitro me decía que si me seguía tirando íbamos a jugar hasta que Racing haga el gol”

Pasan los días después de la eliminación del Cuervo en manos de Racing de Córdoba en los cuartos de final del Federal A y la herida sigue sin curar ya que el árbitro, Nelson Sosa, en la última jugada del partido en donde la Academia convierte el único tanto del partido no cobra una clara falta al arquero de central Fabricio Hass.

Después del partido el arquero Cuervo dio una entrevista para EQUIPO 10 (RADIO 10 101.5) en donde cuenta las sensaciones tras quedar afuera del Federal A. “Cada vez la bronca es más grande. El agarrón no me permite salir y me deja fuera de acción”. Habló de la falta que le comete el jugador Emanuel Giménez, “el único que no vio el foul fue el árbitro”.

El “Facha” Hass también contó lo que decía el árbitro a lo largo del partido. “Yo tengo códigos y las palabras del árbitro Sosa fueron muy graves. Me decía cosas en cancha". También agregó que “me decía que si me seguía tirando íbamos a jugar hasta que Racing haga el gol”.

Por último el gran arquero que tuvo el Cuervo en esta temporada se refirió a su futuro ya que se le termina el contrato con el club salteño: “No sé nada de mi futuro. Me voy a dedicar a descansar estas semanas. Me sentí muy bien en Central”.