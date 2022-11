La sequía pone en alerta al campo: "Se viene un año complicadísimo"

El cambio climático no es un tema ajeno a Salta ni el País, ya que productores de distintos puntos de la Argentina advierten sobre lo que podría suceder de no mejorar las condiciones climáticas.

En Salta productores tabacaleros advirtieron que la sequía, los vientos y la baja humedad están afectando significativamente su producción.

Sergio Parara, productor tabacalero del Valle de Lerma dialogó con FM Aries y explicó al respecto. "Venimos complicado desde el 21 de marzo que fue lluvia de granizo intensa. Es normal que en esta época no llueva, pero la diferencia es que hay poca humedad ambiente y muchísimo viento, cosa que no ocurría en otras oportunidades. Entonces la humedad no dura nada".

"La mayoría de los tabacos están complicados, secos, hoy fui a las 6 de la mañana y estaba todo doblado, 2 de noviembre con 2 grados, una locura que no es normal para la época", sostuvo en FM Aries.

También opinó sobre las heladas que castigaron seriamente el campo. "Es difícil que haya en noviembre pero como no hay humedad parece el clima del Valle Calchaquí, por la tarde te hace calor y por la noche y primeras horas mucho frío. Nunca vi tanto viento, de hecho por eso hay incendios y hasta que no llueva en manera general en la provincia la situación va ser complicada".

Refiriéndose a lo que es el tabaco aseguró que está complicado porque es un cultivo de verano que no soporta el frío ni la sequía. "Hoy los rendimientos, si no cambia la situación en 15 días, se van a empezar a ver comprometidos y así está en el Norte, el tema de la ganadería. La situación está complicada en la provincia, llevamos dos años de climas terribles, las heladas intensas y sequía que no se va", indicó.

Alertó que podrían faltar productos en todo el país. "En el norte por la sequía cosecharon poco y no pudieron sembrar nada en invierno, la ganadería está complicada y hoy arranca de la misma manera y en el Valle de Lerma la situación no es muy distinta, y en el país no es muy distinta, no hay trigo, no hay nada casi nada de soja sembrada, se viene un año complicadísimo cuando no cambie dentro de poco la situación" concluyó.