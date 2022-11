Mejora el estado de salud de la niña wichi golpeada y abusada

La pequeña de 12 años sufrió un salvaje ataque el jueves pasado, de acuerdo a los primeros informes, la niña sufrió violación, golpes e intento de ahorcamiento. La encontraron tirada en un charco de sangre, inconsciente, golpeada.

De acuerdo al relato del padre, fue un joven del lugar quien la vio y les avisó. “Estaba asustado, le agradezco al changos por avisarnos. Mi mujer la vio de lejos y se asustó, se arrodilló donde la vio y sintió lástima, estaba tirada con manchas de sangre, tirada como un perro, golpeada”, describió.

El hombre recordó que cuando llegaron al hospital, “dijeron que el médico no estaba. Es el problema que tenemos acá, hay un solo médico en Alto la Sierra y una sola ambulancia. Le avisé a los policías, le consulté al enfermero, los policías no querían tomar la denuncia porque no la habían visto los médicos. Desde Alto la Sierra pidieron el avión sanitario para traerla urente a Tartagal para salvarle la vida”.

El padre de la niña contó en Multivisión que “ella dijo que un chango le golpeó la cabeza, es un chango del lugar donde vivimos, lo conocemos. En donde nosotros vivimos en la primera vez que pasa algo así”.

Respecto al estado de salud de la menor, el hombre confirmó que es favorable la evolución. “La niña amaneció perfectamente, ya come bien, se puede levantar sola”.