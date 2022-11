Cachi le baja el pulgar a la explotación de oro y cobre: “Estamos cubiertos legalmente”

El intendente de la localidad, Américo Liendro, se refirió al posible descubrimiento de un yacimiento de oro y cobre en Cachi. Recientemente, trascendió la presencia de los minerales y hay preocupación en los pobladores por la posible contaminación en caso de iniciarse una explotación.

“En el 2007 el municipio de Cachi se manifestó contra la minería, hay ordenanzas municipales donde se planté este rechazo. En la parte legal estamos bastante cubiertos. El 25 de octubre nos enteramos de edicto de la mina, estuvimos en comunicación con el juzgado de mina, con la secretaría de la minería y con la dirección general de inmuebles a los fines de sabes exactamente donde sería el posible descubrimiento”, manifestó el intendente.

Liendro aseguró que “si se confirma que la mina está en jurisdicción de Cachi, no vamos a permitir que se explote. En Cachi tenemos una ordenanza al respecto. El posible yacimiento tendría oro y cobre. Lo que me dijeron en inmuebles, es que el catastro 403, es muy extenso y abarca Cachi, Molinos y Los Andes. El terreno pertenece a Yacones S.A., de acuerdo a lo que me informo inmuebles. Si está en Cachi, la mina estaría ubicada detrás del Nevado de Cachi".