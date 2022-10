Incertidumbre y dudas por las exploración de un yacimiento de oro en Cachi

Fue a través del Boletín Oficial de la Provincia de Salta que se dio a conocer que, en la zona de Cachi, habrían encontrado un yacimiento de oro y cobre que estaría próximo a explotarse. No obstante, en la localidad vallista dicen que no sabrían detalles de este yacimiento, desconociendo dónde se encuentra, como así que habría información que no coincide sobre las propiedades.

¿Qué fue lo que ocurrió? Fue en el Boletín de este lunes que por una publicación judicial se dio a conocer que la sociedad YACONES SRL descubrió un yacimiento diseminado de oro y cobre en el departamento cacheño, abarcando una superficie de casi 3000 hectáreas, siendo los terrenos afectados propiedad de la señora Andrea Wayar, en base a lo publicado.

A raíz de esta noticia InformateSalta se comunicó con el senador provincial por Cachi, Walter Wayar, para consultarle sobre qué significa esta noticia para la sociedad vallista y los beneficios que traería la explotación de este recurso. Sin embargo Wayar dijo que desconocen los detalles del yacimiento, dónde está, qué se encontró, entre otros puntos.

“No conozco nada del tema, desconozco totalmente, figura el nombre de mi hija y ella no tiene ni un metro de tierra, no sabemos de qué se trata”, sentenció Wayar al respecto sumando que la información que trascendió fue por las redes sociales, como así las acusaciones a su familia que quieren explotar la zona.

“No sé de dónde sacaron el tema, nosotros tenemos 14 hectáreas productivas”, negó que las propiedades señaladas sean suyas o de algún familiar director. Asimismo que no saben a qué zona del valle beneficiarían porque no hay precisión de dónde está el yacimiento, si en Cachi, en Molinos, en Luracatao o en otro sitio.

“Es un desconocimiento total y yo, como senador, no estoy pudiendo encontrar la vedad, ya tendría que decir Minería dónde está el oro, estoy pidiendo una reunión para que me digan qué significa esto y por qué aparece el nombre de mi hija”, puntualizó el legislador para concluir sobre su asombro.