Médicos protestaron por las calles salteñas pidiendo una mejor situación salarial

Tal como lo supo anticipar InformateSalta, médicos y profesionales de la salud se manifestaron por las calles capitalinas y afuera de los nosocomios, en reclamo de reivindicaciones salariales, mejores pagos, que el impuesto a las ganancias deje de quedarse con el pago de las guardias, entre otras cuestiones.

El móvil de nuestro medio llegó hasta las afueras del Hospital del Milagro donde pudo dialogar con uno de sus médicos, Adrián Edelcopp, quien contó los detalles de esta autoconvocatoria donde principalmente piden una mejor remuneración y actualización de ítems, esperando que las autoridades los reciban para hacerles conocer personalmente el malestar que atraviesan.

“Son varios los ítems que queremos discutir, del impuesto a las ganancias a las guardias que las hacen poco redituables, la jubilación del 82%, un médico se jubila con menos del 51% del sueldo que paga con la parte remunerativa”, dio a conocer dos ejemplos de las cosas en las que están en disconformidad.

Edelcopp enfatizó que esta medida era apolítica, siendo la única finalidad llamar la atención de las autoridades para que los reciban y contarles sus demandas, al no sentirse representados por los gremios o sindicatos. “Se generó esta asamblea para que todas las voces se expresen, las realidades son distintas, en todas el factor común (más allá de lo económico) es la sobresaturación de trabajo, pocos médicos, en los centros de salud donde muchas veces hay agresiones”, sumó.

“Tratamos de reparar nuestra economía, diezmada por la situación económica actual”

Este medio también pudo charlar con el doctor Horacio Mdalel, jefe del Programa de Emergencias del hospital de General Güemes, quien recalcó el descontento con el retraso salarial de los profesionales a costa de la inflación, al igual que el impuesto a las ganancias.

“Es hora de armar no un aumento sino una recomposición salarial de acuerdo a lo particular de los sueldos; hacemos guardias para pagar ganancias, hay quienes no quieren hacer guardias porque la mitad se lo lleva ganancias”, explicó estas disconformidades.