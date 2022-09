Ladrones interceptaron a un estudiante y lo llevaron por tres cuadras para robarle

La dramática situación sucedió el martes pasado, cuando un estudiante de la Escuela de Aeronáutica sufrió un atraco en Av. Sarmiento. Eran aproximadamente las 14.30 cuando el joven circulaba por la vereda del Hospital del Milagro cuando, según relató Laura, su madre, fue abordado primero un hombre de no más de 40 años, quien le preguntó dónde quedaba el nosocomio.

El joven le indicó que estaban precisamente en el lugar y siguieron caminando a la par hasta la puerta. “En ese ínterin otro sujeto cruzó de la vereda de enfrente hacia la misma vereda y simuló que se le cayó una bolsita del bolsillo, lo que generó que mi hijo se distrajera cuanto intentó avisarle. Fueron segundos en que los dos lo rodearon y bajo amenaza le dijeron que siguiera caminando sin decir nada”, contó Laura.

El chico fue conducido luego por avenida Entre Ríos, para tomar posteriormente hacia el norte por Adolfo Güemes hasta llegar a calle Necochea. Allí, frente a un edificio lo hicieron sentar y abrir la mochila que llevaba, desde donde le sustrajeron un teléfono celular y 1.000 pesos. “Los malvivientes le dijeron que se quedara allí sentado hasta que ellos desaparecieran. Y se fueron caminando por Necochea. Mi hijo luego le avisó a un guardia que había en la cuadra, quien llamó al 911 para que enviaran un patrullero”, recordó su mamá.

Frente a este lamentable hecho de inseguridad, la familia radicó una denuncia. “Fuimos a la policía en calle Deán Funes (Comisaría 1), al lado de donde está el destacamento de bomberos. Pero nos sorprendió cuando nos dijeron que en la zona no hay cámaras, que no podían hacer nada. Tenía entendido que había videovigilancia en el hospital y en Av. Entre Ríos, cómo puede ser que no haya quedado registrado nada”, dijo la madre del joven preocupada.

La mujer puso de relieve que no solo fue un robo, sino que fue obligado a hacer un recorrido por pleno macrocentro. “No lo golpearon, pero fue una situación sumamente violenta”, manifestó la madre del estudiante.