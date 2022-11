El intendente de Orán descartó que un ingenio haya originado el incendio de anoche

Luego de las imágenes de los focos activos de incendios acercándose a la ciudad de Orán anoche, negaron que la empresa Seaboard Corporation (ex Tabacal) tuviera alguna vinculación o responsabilidad alguna con el origen del fuego, descartando la versión que las llamas fueran producto de quemas por parte de la firma.

Así lo señaló a Nuevo Diario de Salta el intendente de Orán, Pablo González, quien señaló que estuvo charlando con directivos de la empresa, quienes negaron las acusaciones de cualquier responsabilidad en los incendios que cargaron en su contra.

“En comunicación conmigo esta mañana, los directivos me dijeron que ellos no generaron ningún tipo de fuego en la zona”, manifestó el jefe comunal quien agregó: “La empresa desde hace muchos años no queman cañas, no hay una razón en este momento del año para hacerlo”.

Vale mencionar que, tras viralizarse las imágenes de los incendios iluminando la noche oranense, con las llamas aproximándose a las zonas urbanas de la ciudad norteña, el concejal Gonzalo Díaz acusó por el medio citado al ingenio de encender el fuego.

Sin embargo y tras ser desmentida tal acusación en contra de la empresa, el intendente González comentó que las llamas se propagaron rápidamente por acción de ráfagas de viento aisladas, como así que alguna persona que haya ingresado al sector en cuestión pudo iniciar el fuego, sin poder determinarse al momento.