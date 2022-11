Duras críticas de diputados del norte por la falta de recursos y políticas por los incendios

El voraz incendio que azota que afecta principalmente a Orán desde hace más de 100 días y focos ígneos cercano a esa ciudad que se desató anoche por la quema de cañaverales, motivaron las manifestaciones de los diputados de los departamentos del norte durante la sesión de la Cámara baja.

El primero en referirse al tema fue Matías Monteagudo, diputado del departamento San Martín, quien aseguró que los bomberos hacen lo que pueden porque los recursos que tienen no son suficientes.

“Hay una ley que establece que la responsabilidad primaria del combate de incendio es de las provincias, ya que por el artículo 124 de la Constitución Nacional tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios”, dijo.

En este sentido, cuestionó también el accionar del gobierno nacional. “Estamos en emergencia ígnea nacional, que se declaró en enero de este año. Y acá hay también un dato que llama la atención, en el parte del día de hoy de Presidencia, donde se dice Ambiente suma un helicóptero de gran porte alquilado a Francia para combatir incendios forestales en el país, que va a llegar recién en diciembre de este año. Queremos hacer referencia a la mala planificación desde Nación a la hora de encarar el tema. Queremos que manden más recursos”, expresó.

A su turno, Gloria Seco, diputada de Orán, cuestionó la falta de acción de Defensa Civil en el inicio de los primeros focos hace 120 días atrás en Colonia Santa Rosa. Aseguró que solo hicieron una observación, un relevamiento y ataques rápidos.

“Hay animales evacuados, recién desde este fin de semana, tenemos dotación de 100 brigadistas y hoy estaban entre 60 y 100 más, pero esta situación la tenemos hace 120 días. Solamente el 30% del incendio en la zona de los cerros está controlado, las pérdidas son enormes de nuestra flora y de nuestra fauna”, indicó.

Además, lamentó que no se haya actuado de la misma manera que se actuó durante los últimos días en Capital. “Hace unos días se quemó el incendio 20 de Febrero, y se actuó con rapidez y ligereza y así debe ser. Pero el día que con esa ligereza y con esa rapidez se trabaje y se de solución al norte, recién vamos a poder hablar de una Salta justa y federal”, manifestó.

Por su parte, Jorgelina Juárez, diputada de Orán, subrayó que la situación es bastante grave y el daño que está provocando es tremendo. “Me gustaría saber qué medidas está tomando la provincia con respecto a esto. Que pasa si Nación no pone lo que hay que poner. Y no vengo hoy solo con una crítica, vengo con propuestas críticas. Es momento que se tomen decisiones, que se use la lapicera”, afirmó.

Desde su punto de vista, si se habla del superávit fiscal, deberían poner los recursos que necesita el interior. “Este es un problema de recursos, es un problema de plata, no puede ser que los bomberos voluntarios tengan que estar haciendo rifas, bingos, más allá de la buena intención y de ese espíritu solidario de la comunidad, no es suficiente, acá necesitamos políticas concretas, efectivas y rápidas, que se actúe con la misma rapidez que se actuó con el cerro 20 de Febrero. Esto en el departamento Orán no ocurre, porque hace 120 días que se incendia, afecta a nuestros niños en la escuela, a toda la sociedad, entonces necesitamos que se tomen medidas”.

Finalmente, Patricia Hucena, diputada de Orán, consideró inadmisible el foco ígneo que puso en riesgo anoche la salud de los oranenses y su biodiversidad. “Necesitamos respuesta también de la justicia ante este acto de negligencia. La complejidad climática actual, no podemos permitir que estas prácticas se realicen y no podemos seguir hablando de quemas controladas. Hay leyes de aplicación, y para que no vuelva a suceder lo que vimos y lo que vivimos los oranenses”.

Asimismo, opinó que la justicia debe empezar a investigar situaciones de este tipo. “Se tiene que hacer algo, las leyes están para que se apliquen, hay penas, delitos, no se puede dañar la biodiversidad y el medioambiente como si nada, porque estos daños naturales, los vamos a pagar caros. Necesitamos respuestas concretas, acciones por todo lo que conlleva esto y le pido a la ciudadanía que tengamos conciencia y responsabilidad, evitemos cualquier tipo de estas prácticas”.