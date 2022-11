Bebé murió por un inyectable contaminado, y tres médicos afrontan un duro juicio

El lamentable hecho que se llevó la vida de un pequeño de apenas 1 año de vida ocurrió tras la atención recibida en el hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, en el año 2016.

Según relata Milagros Gareca, la madre de Tiziano llevó al nene a la guardia del hospital Tartagal en enero de 2016 con fiebre y vómito.

"Yo acudo con mi bebé con vómito y fiebre. Me lo atiende el doctor Agüero, le recetó un inyectable con reliverán, desametasona y dipirona, se calmó. Yo no vi si utilizaron un inyectable usado, se calmó y vine a mi casa, y volvió al día siguiente, lo atiende la doctora Dolly Portal y "me dice que era alérgico a la dipirona que lo friccione con limón, papa y hielo, pero él seguía llorando".

Al tercer día regresó pero la guardia estaba llena y no lo atendieron, pero su pierna seguía hinchándose y cambiando de color. El día miércoles su pediatra lo atiende. "Lo atiende la doctora Esber que era su pediatra, le receta y le da análisis de emergencias, le hacen los análisis y me vengo a mi casa y seguía los mismo, su pierna hinchada y el color más fuerte, volví a la guardia y no la atienden".

Recuerdan que incluso esa noche se cruzó con su pediatra y que le pidió por favor la atendiera y no quiso hacerlo. "Me dejó ahí, me dijo que estaba ocupada, me fui a hablar con la Gerencia que estaba de suplente la doctora Grande, me dijo que era un absceso, que le sacan la pierna y le sacan la pierna, voy a pediatría y el doctor Arias me atiende desde la ventanilla y me empezó a retar, que yo por ver la novela no lo llevaba a la guardia, me faltó el respeto y me dijo que era un absceso, que vaya a casa y cuando tengo fiebre, vómito venga y le sacamos la pierna".

Finalmente gracias a la agente sanitaria, logró internarla. "El Doctor sale y me dice que el bebé estaba deshidratado, llega el doctor Fernández, le hacen incisión en la ingle y le pone el suero, no le encontraban venas. Sale el doctor Trigal y me dice anda avisando que el bebé en cualquier momento se muere, no me supo decir por qué"

Luego la gerente del Nosocomio, la doctora Paredes le confirmó que al momento de colocarle el inyectable le trasmitieron una bacteria estreptococos. "Ella me dice que al ponerle el inyectable le pusieron una bacteria y esa bacteria es fulminante".

Al hacerse responsable del accionar la gerencia asumió los gastos y lo enviaron al bebé a la terapia intensiva de la clínica San Antonio. "Hervía en fiebre, el doctor me dijo que ruegue a Dios que pase la noche para que sea llevado a Salta", contó.

Además detallo que se habló de imputación pero finalmente el cirujano no quiso practicarla porque la bacteria había avanzado más allá de la pierna".

Vuelo Sanitario

El pequeño y la señora fueron trasladados en vuelo Sanitario pero antes de aterrizar en el Aeropuerto falleció. "Le rogué al doctor Aguilar que lo entubara, que no iba llegar con oxígeno de mano. No me hicieron caso ni los doctores de acá ni Aguilar. Llegando al aeropuerto él me muestra su última sonrisa y se corta".

Por último la mujer dijo para Activado que solo pide Justicia por su bebé y que esto no le pasa a nadie más "Quiero justicia para mí hijo, no quiero ver a otra mamá sufrir como yo sufrí, mi bebé sufrió y en menos de una semana murió. Es horrible ver morir a un hijo. Les pido que se haga justicia y se pongan en mi lugar, lo vengo pidiendo hace 6 años justicia".

Abandonada en Salta

Con su bebé muerto en los brazos, por más de seis horas en el hospital San Bernardo hasta que entregó el cuerpo a la Morgue. Finalmente la asistieron desde Tartagal para llevarse a su bebé a casa para despedirlo.

"Era mi bebé, lo tenía en brazos, yo rogaba que abra los ojos, pero nunca lo hizo, me dejaron a la deriva"

El juicio

El juicio se sigue contra los médicos Dolly Portal, Fabiana Esber y Martín Arias, acusados del delito de homicidio culposo de un niño de 1 año.

La madre del menor contó al momento de radicar la denuncia, que en 7 oportunidades acudió al hospital para que revisen a su hijo, que presentaba fiebre y vómitos.

Los tres imputados prestaron declaración y después comenzó la ronda de testimoniales. Está previsto que el juicio continúe este miércoles y finalice este jueves 10 de noviembre.

Milagros cuestionó el hecho de que la enfermera que le colocó el inyectable no está siendo juzgada y que la mayoría sigue con su vida normal.