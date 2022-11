Dura crítica a la concejal Benavides: “Debería pedir disculpas, habla desde el desconocimiento”

Así lo manifestó Jorge Altamirano, encargado de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgos, en relación a las declaraciones de la concejal Paula Benavides, quien cuestionó que la recaudación de la tasa para la protección de bienes y personas, que debería haber sido usada para combatir los incendios del cerro 20 de Febrero, tuvieron otro destino.

Según Benavides, existe “un claro incumplimiento a los deberes del funcionario entendiendo que esta tasa tiene un destino específico que es justamente para la prevención de catástrofes y así lo establece nuestra normativa”, dijo.

InformateSalta dialogó con Jorge Altamirano, secretario de Protección Ciudadana, quien respondió que “la concejal habla desde un desconocimiento total de la distribución de los fondos. La secretaría no es solo la gestión integral de riesgos sino que también incluye la subsecretaría de Bienestar Animal donde hacemos la vacunación, castraciones, el hospital, el móvil quirúrgico, el refugio”.

El funcionario aclaró que están equipados con todo, “camionetas, equipos de ataque rápido, bicipreventores, motocicletas, mochilas de agua, uniformes nuevos, motosierras nuevas, chicotes, todas las herramientas necesarias”.

La concejal aseguró que presentó un pedido de informes para conocer en detalles cómo se utilizan los fondos. Altamirano señaló que hasta ahora no recibieron el mismo. “No me puedo sentar a tomar una taza de Té con Benavides hasta que no pida disculpas públicamente a todo el personal. Fuimos el primer grupo operativo que está trabajando sofocando el incendio”.

De acuerdo al que se informó desde la Secretaría de Protección Ciudadana, los gastos en lo que va del año superan los 376 millones cuando la recaudación fue de 48 millones con la tasa (dato económico), lo que representaría nueve veces más de lo recaudado.