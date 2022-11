Puesteros del Parque San Martín ofrecen pagar más y que echen a los deudores

Tras el ida y vuelta entre una legisladora y funcionarios municipales por la continuidad o no de los puesteros del Parque San Martín, aún no hay una respuesta formal sobre qué pasará con los feriantes luego del próximo 31 de diciembre.

Así lo expresó Carlos Godoy, referente de los feriantes, quien explicó que hasta el momento no hubo una respuesta concreta ni al Concejo Deliberante ni a los puesteros. “Es una falta de respeto tanto al Concejo Deliberante como a la gente del predio de la parte de la municipalidad”, sostuvo.

En ese marco, respaldó la propuesta del concejal José García que propone una prórroga de un año, a los fines de trabajar en un proyecto superador. “Queremos ver a dónde seguimos y cómo vamos a continuar después del año 2023”, expresó a la vez, que indicó que mañana habrá una nueva reunión en el Centro Cívico Municipal para tratar de llegar a un acuerdo.

“A nosotros nos sirve la prórroga por un año”

También se refirió a la polémica por los puestos “heredados” o alquilados. “Acá hay chicos discapacitados a los que se les murió la madre y no les quieren cobrar el impuesto, son gente discapacitada”, remarcó.

Asimismo, habló sobre la deuda de los feriantes y aseguró que los que deben ser intimados. “Ellos dicen que debemos mucho, pero no es así, debe haber 30 o 40 personas que deben pero no es culpa nuestra sino de ellos, que no los notifican que se presenten”, indicó.

En ese sentido, subió la apuesta y propuso que aquellos que no adecuen su situación en las próximas 72 horas sean desalojados. “Sino cumplió, que los saquen”, indicó, haciendo alusión a "que no paguen justos por pecadores".

Por último, también subrayó que ofrecieron pagar más para poder continuar en el lugar e incluso realizar mejoras. “Nosotros propusimos que nos suban el canon, espero que lleguemos a buen puerto”, sostuvo por QPS.