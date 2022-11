Feriantes del parque San Martín: “Hay que dejar de echar culpas a un solo lado"

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, recibimos al concejal de Yo Participo, José García Alcázar. Con quien conversamos sobre las polémicas en torno a los feriantes del Parque San Martín.

“Me llama la atención que detrás del trabajo, detrás la economía popular, una temática que realmente es tan importante y tan sensible, muchos utilicen el término “polémica” o muchos otros términos con los que se refieren a esta a esta animosidad que solamente tiene que ver con ir al centro a ver a los feriantes, tener una mirada empática y por sobre todas las cosas de mucha coherencia”, inició el edil.

Con respecto a la posibilidad de extensión de la prórroga para que los feriantes permanezcan en sus espacios, García se expresó en favor de las necesidades de la gente: “Pasaron 14 años y no pueden ser tratados cómo se pretende", sostuvo.

Con respecto a posibles inconductas de ordenanzas y de normativas, indicó que "cuando eso sucede alguien lo permite". "Lo que hay que dejarse es de echar culpas a un solo lado y tratar de nivelar esa balanza y empezar de verdad a trabajar para encontrar una solución definitiva".

En ese marco, indicó que presentó una ordenanza con el objetivo fuerte de poder encontrar una solución superadora y mucho mejor de lo que se viene haciendo. "Hay una predisposición para que lo hagamos desde la mejor creatividad, desde la mejor empatía, porque el trabajador de la economía popular – o cómo le dicen: feriantes – están en toda la ciudad y son personas que tuvieron que inventarse un trabajo para poder salir adelante y subsistir o complementarlo a un sueldo que no les alcanza".

Ante las críticas del por qué se decidió impulsar al diálogo y a la búsqueda de una solución integral cercanamente a la finalización de los permisos, el concejal de Yo Participo dejó en claro que esta búsqueda no es de ahora: "Vengo preguntando qué solución definitiva le vamos a brindar a los trabajadores del parque desde que asumí como concejal – el 3 de diciembre de 2019 –. Yo no tengo ánimo de pelear con nadie, tengo la mejor relación con el Ejecutivo Municipal y con los funcionarios. Muchos de ellos, si se ponen frente a mí, les voy a recordar las veces que les he hablado de la temática".

“Este año hemos tenido montón de reuniones, reuniones ampliadas, hemos tenido pedido de informes, proyectos de resolución, llamados telefónicos frente a frente – no te voy a dar nombres, pero por lo menos he hablado con 4 representantes del ejecutivo municipal, hasta incluso con la intendenta he conversado del tema y les he manifestado mi sensación de que no era un caso soltado al azar el de estos trabajadores".

Además agregó que está muy claro lo que se quiere hacer con el parque pero lo que no está claro es dónde van a estar los trabajadores. "En reuniones se ha planteado que ellos podrían trasladarse a la playa de estacionamiento de la Terminal de Ómnibus actual. Pero lo que yo necesitaba saber es: cuál era ese plan, cuál era ese proyecto, cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué manera; y no he podido acceder a eso".

"La única intención es darle una herramienta que los contenga y les dé tranquilidad, porque el 31 de diciembre de este año se vence la prórroga”, subrayó el referente de Yo Participo, dejando en claro su postura.

Algunos ediles habían señalado que no se puede privilegiar a ciertos sectores por encima de otros, como fue el caso de la concejal Orozco. García Alcázar se expresó al respecto: “¿A qué nos referimos cuando hablamos de privilegios? ¿Quién tiene el criterio del privilegio o el del no privilegio? Estaría recontra bueno que hablemos, entonces, a profundidad de privilegios, ¿no? Yo creo que sí nos ponemos a utilizar la palabra privilegio muchos quedarían súper expuestos"

"Sin ánimo de batallar con nadie porque no es la intención, lo que quiero es que tengan tranquilidad los trabajadores y que en el mientras tanto busquemos la solución definitiva, sea cuál sea: la reubicación en óptimas condiciones, como considero que tiene que darse. Si van a seguir en el lugar, también aprovechar la oportunidad, pero en las condiciones que pongan en valor esa parte del parque o un montón de opciones que puede aparecer en el camino"

En cuanto a las deudas contraídas por los feriantes y las diversas irregularidades que vienen saliendo a la luz, el edil fue muy claro: “Si todo eso existe es porque alguien lo permitió. Todo eso existe porque en algún momento, quizás, se ha utilizado el parque por conveniencias políticas. Entonces, me parece que es momento de dejar de utilizar sectores y temáticas como quieren acusarme a mí de qué tiene que ver con cuestiones políticas o de elecciones: ¡Nada que me importe menos!”.

En lo que tiene que ver con la posibilidad de que los concejales sesionen en los barrios, indicó que esperan que antes de fin de año pueda darse la primera sesión. "Ya está aprobada la resolución al respecto, se va a tratar también en la modificación de la Carta Municipal, el hecho de que esta opción pueda ser permanente. Si todo sale como se tiene planeado, antes de que termine el año se va a elegir un punto de la ciudad en dónde se haga la primera sesión fuera del recinto".

Para finalizar el encuentro, consultamos por el Programa de Atención a los Inquilinos, que fue criticado por sus pares. "Dijeron otras cosas más como falsas expectativas, vender humo, y la verdad que yo creo que nada es inútil cuando se piensa en hacer un aporte. Es verdad que la solución definitiva de cómo se comportan las cuestiones del alquiler no están en manos del Municipio ni del Concejo Deliberante, pero por eso no vamos a quedarnos de brazos cruzados".