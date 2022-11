¿Rangeón podría irse a su casa?: "El cumplimiento debe ser efectivo, que continué dónde está"

El abogado de Pablo Rangeón solicitó que el productor de modas cumpla su pena bajo arresto domiciliario, argumentando el estado de salud y el cuidado de su madre. Se debe recordar que fue condenado a la pena de siete años de prisión efectiva por haber abusado de una de las seis jóvenes que lo denunciaron y actualmente se encuentra en el Penal de Villa las Rosas.

En diálogo con InformateSalta la abogada de la víctima que llevó a juicio a su abusador, Sandra Domené, comentó que se le informó del pedido pero que por un fallo no podía observar la prueba que se adjuntaba al mismo, aunque los artículos de la Ley Penal son claros y "en ninguno se encuentra la posibilidad de que un condenado cumpla su pena haciéndose cargo de su madre".

Esto lo argumentó en base a que "no es médico, no es asistente terapéutico. Si la madre necesita una persona que la acompañe, que se tome a una persona que la acompañe, la madre tiene una jubilación y si él tiene un abogado particular es porque cuenta con recursos y además tiene propiedades que podría alquilar y así abonar a una persona preparada".

"Bastante se han afectado las garantías de las victimas, entendiendo que además hay una causa elevada a un tribunal de impugnación y en tanto la condena no esta firme creo que corresponde que el cumplimiento continúe en dónde esta, que es en Villa las Rosas", continuó detallando Domené.

"Considero que si bien está condenado por una víctima, el cumplimiento debe ser efectivo hasta que no cumpla el plazo para una libertad condicional porque entonces deberíamos abrirles la puerta a todos los que son hijos únicos para que cuiden a sus padres, dejemos de sentar precedentes".

En la misma línea sostuvo, "yo no dejo de ser hija y comprendo el dolor de una madre, pero no es la querella la que lo puso ahí fueron sus actos que han sido voluntarios, acá en lo que hay que pensar es en la víctima"