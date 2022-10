Denuncian maltrato y hostigamiento en el penal de Villa Las Rosas

Hasta el móvil de InformateSalta se acercó Marcela Campos, una mujer que denuncia maltrato y hostigamiento dentro del penal de Villa las Rosas. Comentó que hace 2 años su papá está en la unidad carcelaria y ahora contrajo una enfermedad que no saben qué es.

“Está muy enfermo y ahí se hacen los tontos. Los médicos lo revisaron y no quieren decirnos qué tiene. Le sangra muchísimo la nariz todo el tiempo y nos dijeron que no saben qué van a hacer con él”, dijo.

Contó que le dijeron que hoy iba a ir el Comité Contra la Tortura para saber qué sucede porque hay muchas cosas que pasan adentro y nadie sabe. “Los tratan como ellos quieren, y hay que hacer lo que ellos dicen sino cortan las visitas”, indicó.

“Yo me encontré en la requisa al doctor que revisó a mi papá y él dice que le grité, pero no fue así, le hablé pacíficamente. Ahora me entero que le dijeron que iban a mandar a castigo a mi papá porque esto”, finalizó.