Trading y Forex para diversificar las inversiones

Para quienes no saben pero han escuchado el término Forex, abreviatura de Foreign Exchange, se trata del mercado financiero más grande del mundo. Es un mercado de divisas mundial, descentralizado y muy líquido, cuyo objetivo era facilitar el flujo monetario.

Se calcula que en el mercado Forex se mueven diariamente más 6 billones de dólares.

En cambio Trading, término que en inglés hace referencia a operaciones de intercambio entre dos partes interesadas, que llevado a los negocios se ha focalizado en las operaciones de compra y venta de activos con mucha fluidez.

En consecuencia, el trading consiste en comprar y vender instrumentos financieros con una gran velocidad, en donde la ganancia está en las diferencias de valor de compra y venta, generalmente en el corto plazo. Por ello es que son de preferencia los activos de gran liquidez y volatilidad para esta estrategia financiera. Para ello, en el sitio tradingforexsites puedes comparar diferenciales, tarifas, las mejores plataformas de negociación y más, para encontrar el mejor corredor de divisas.

Por que se han vuelto términos tan comunes

Tras la pandemia del COVID y el advenimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, el mundo financiero vive momentos de mucha tensión e incertidumbre. Cosas que antes ocurrían no pasan, y otras que no era habituales, como el crecimiento de la inflación en economías que no solían tenerla, se han vuelto comunes.

Este complejo escenario ha llevado a que millones de inversores, de pequeña o media escala, decidan comenzar a evaluar alternativas de inversión y si sumamos, el auge de criptomonedas, plataformas de intercambio, el surgimiento de Finetech y tantas otros desarrollos, aquellos que antes eran más conservadores al momento de elegir qué hacer con sus ahorros, ahora se animan más a probar nuevas alternativas.

Instrumentos básicos como el plazo fijo, o la compra de dólares, si bien siguen ocupando una porción de la torta, ya no son lo únicos. La manera en que las personas se han acercado al sector financiero ha cambiado muchísimo dejando de lado muchos prejuicios sobre los mercados, además de la facilidad de acceso a tantísima información que antes estaba reservada a los especialistas.





Hoy cualquiera puede operar desde cualquier lugar del mundo en todo momento y en una amplia gama de opciones.

Desde principiantes hasta profesionales, cualquiera con tan solo elegir un sitio de una empresa Forex que sea segura y confinable, pueden realizar las operaciones que desee.

Para meternos un poco dentro de este apasionante mundo, en el mercado Forex, debemos saber que intervienen principalmente 3 actores:

Los inversores individuales : cualquiera como Ud, que desea invertir por ejemplo en el mercado de divisas. De ahí que hayan aparecido tantos brokers de Forex, que son necesarios como intermediarios en las operaciones.

: cualquiera como Ud, que desea invertir por ejemplo en el mercado de divisas. De ahí que hayan aparecido tantos brokers de Forex, que son necesarios como intermediarios en las operaciones. Los bancos centrales de cada país : están presentes en el mercado Forex con 3 funciones: vigilar la inflación, determinar los tipos de interés de la moneda de su país y la oferta monetaria.

: están presentes en el mercado Forex con 3 funciones: vigilar la inflación, determinar los tipos de interés de la moneda de su país y la oferta monetaria. Instituciones financieras/Finetech: pueden ser bancos, u otro tipo de instituciones financieras, y su participación tiene el objetivo de especular u ofrecer cobertura.

Pero también es posible hacer trading de Forex (si, las dos palabras de las que venimos hablando), y aunque a esta altura suene complejo de entender, se trata de un tipo de inversión que requiere mucho conocimiento de mercados.

Pera para que conozcas, se trata de elegir un par de divisas para hacer trading en el mercado de divisas. Por ejemplo, el par EUR/USD. Si crees que la divisa base (en este caso, el euro) subirá respecto al dólar, invertirás en este el par. Es decir, compras euros y vendes dólares.

Sin embargo, si por el contrario, crees que el euro se depreciará frente al dólar, venderás euros y comprarás dólares. La diferencia entre el precio de compra y el de venta se denomina spread.

Finalmente te decimos que para hacer trading de Forex es necesario contar con un bróker, es decir, un intermediario. Un bróker de Forex intermedia entre comprador y vendedor y obtiene sus ganancias por las comisiones que cobra. El bróker simplemente ejecutará las órdenes que le dé el trader.