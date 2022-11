Analizan que alumnos ingresen más tarde a la escuela para ver el debut de Argentina en el Mundial

En diálogo con InformateSalta, el Presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEEPS), Pablo Pereyra, aseguró que se encuentran a la espera del comunicado oficial por parte de la Dirección de Educación Privada.

Aunque, algunos colegios ya notificaron a sus alumnos que el martes, cuando juega la Selección Argentina, podrán ingresar hasta las 9:00.

A pesar de esto, Pereyra no dudó en comentar que, "si fuera por nosotros, lo mejor sería entrar a las 9:30. No se pierde el primer módulo, porque hay chicos que están recuperando, no se pierden contenidos".

Lo cierto es que en la Ciudad de Salta, algunas instituciones les comunicaron a sus alumnos la posibilidad de ingresar una vez que el partido finalice o incluso no asistir ese día sin que la inasistencia sea tenida en cuenta. Resta saber, la opinión por parte del Ministerio de Educación que debería darla a conocer en los próximos días.