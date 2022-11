El Campo salteño cada vez más complicado por la sequía

La falta de lluvias no sólo agrava la situación de los incendios cada vez más frecuentes, sino que también afecta al campo. Uno de los sectores productivos más importantes de la Provincia de Salta se encuentra en una desesperada situación, ruegan por la lluvia que les permita sembrar los campos y alimentar a los animales

El titular de PROGRANO, Lissando de los Ríos comentó a InformateSalta que se acerca la temporada de siembra de soja, maíz y poroto principalmente. Pero, “el panorama no es muy alentador”, dado que la escasez de agua no permite la recuperación del “perfil de humedad del suelo”.

“Las próximas semanas son decisivas para ver cómo viene la campaña agrícola”, esta campaña inicia a finales de noviembre por lo que aún restan algunas semanas de esperanza.

En caso de que el clima siga igual, “se posterga el inicio, no podes largarte a sembrar sin que haya buenas lluvias, no tiene sentido, perderías todo. Cuanto más se atrasa la siembra, comenzás a perder rendimiento futuro porque se te pasa la época de siembra. Ya sabes que no vas a tener una cosecha buena”.

La ganadería

Por su parte, el referente de la Sociedad Rural de Salta, Carlos Segón dijo a este medio que “tenemos el problema de que el sector ganadero se está quedando sin forraje y sin bebida en algunos lugares”.

“Hay muchos campos que han tenido que ir retirando los animales, otros han logrado almacenar. Hay una pérdida del estado de los animales si en los próximos 10 o 15 días no comienza a mejorar (la situación)”, sentenció.