El campo en Salta, descontento con las medidas de Massa: “No nos beneficia”

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un programa de asistencia financiera dirigido a pequeños y medianos productores de cereales para mejorar la producción y que busca paliar los efectos de la grave sequía que afecta a gran parte del país.

En diálogo con InformateSalta, el titular de Prograno, Lisandro de los Ríos, explicó que en el caso de Salta serían muy poco los beneficiados. “No nos beneficia, son ayuda solo para algunos pequeños productores", expresó.

"Son medidas que toman en cuenta superficies en las que hacen hasta 100 hectáreas de maíz o 400 de Soja", argumentó.

En la oportunidad, explicó que uno de los requisitos es no haber vendido con el dólar soja. "Toman en consideración superficies y no características regionales. Sin dudas para Salta no sirve, no preguntan desde el gobierno si es correcto o no para nosotros", concluyó.