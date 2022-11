Homicidio en una fiesta clandestina, lo habrían atacado por error

A casi una semana del fallecimiento del joven Nicolás Ángel Domínguez de 15 años, apuñalado en una finca de la ciudad de Tartagal durante una fiesta clandestina, la prima que lo rescató y lo llevó en una moto al hospital contó cómo fue todo.

"Me dice prima nosotros nos vamos a ir yendo, empezaron a sacar la moto de a poco y ellos (agresores) se dieron cuenta que se iban y empezaron a salir, yo me doy cuenta, voy me les pongo adelante y les digo que pasaba, me contestan ("ello eran los de la otra vez") ".

La joven recuerda que este grupo se fue tras su primo y amigos de él, cuando se dio vuelta vio que este grupo de agresores, sacaron armas blancas.

"Me doy vuelta a ver si mi primo ya se había alejado y vuelvo a mirar a ellos (agresores) habían sacado machees, puntas y pistolas. Les empezaron a pegar, a golpear contra las mesas y los árboles, empezaron a gritar, les decían (ahora ustedes van a correr)" la joven explicó que todos eran menor de edad.

Refirió que un momento el joven estaba por ser llevado por otro primo, pero la chica que era su novia lo volvió a ingresar a la finca, fue ahí que la atacaron.

"Mi primo le decía ¡vení, vamos! ella lo agarró de la mano y lo metió a la finca, ahí todos los agresores se fueron corriendo tras de él, yo veo eso y me voy detrás, veo que les están haciendo tiros, les gritaban que paren. Dejan de hacerlo y de corretear a Nicolás, yo me voy detrás de ellos y les digo que por qué hacen eso, uno me sacó un machete y otro me defendió, pero siguieron hacia la finca".

Ella quedó atrás en el camino hacia la finca y es ahí que escucha que gritaban "acá quedó uno, me apuro y veo que era Nico que corría desesperado por la finca diciéndoles que él no era y se refugia detrás de la novia, que se corre y es ahí cuando recibe el puntazo, en ese momento otra prima lo defiende pero el chico camina agarrándose la herida diciendo me puntearon y cae al piso".

"Lo veo tirado y saqué la moto, le decía a su novia que lo suba pero no me hacía caso, cuando empieza a convulsionar decide ayudar" y se dirigen al hospital, previamente son amenazados por los agresores nuevamente. "El que me levantó el machete me dice, ¿dónde vas vos? y me vuelve a defender el mismo chico pidiéndole que la deje ir" dijo por Mosconi TV.

La joven confirmó que están detenidos los agresores y que restaría dar con uno de ellos.

Destrato en el hospital

La joven recuerda que al llegar por la guardia al nosocomio de Tartagal y en primera instancia un personal de seguridad habla a los médicos "Viene un médico y yo le decía a uno, que se apure por favor que no ve como está él, el me contesta (¿que quién es él? es alguien importante? tiene que esperar, que viene de dar una lección él?)

Va a traer una camilla y les exigía que lo ayuden a levantarlo "Ayudemen a alzarlo, si me lo ponen en frente sé que médico es, cuando lo estaba subiendo a la camilla veo que tenía los ojitos cruzados y la boca abierta, se lo entrego y el médico lo metio para adentro y le pusieron oxígeno, eso fue todo. Cuando lo estaba subiendo a la camilla me dijo, sabes "Ya no, ya" pero ella asegura que aún respiraba".

Cuando regresó al hospital el papá de Nicolás salía llorando tras recibir la noticia de su muerte "Me deciía se murió mi hijo, pero cómo si yo lo entregué con vida".

"El era un chico bueno y eso lo demuestra la cantidad de gente que lo acompaña en su partida"