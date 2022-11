Marcha por la Marihuana en Salta: "Tiene un uso terapéutico"

Este 17 de noviembre se realizó la Marcha Mundial de la Marihuana y Salta no se quedó afuera. En el parque San Martín, cientos de personas se congregaron para debatir y solicitar a los legisladores que se legalice la plantación y consumo de la marihuana.

Al respecto, la Presidenta de la Asociación Cultivando en Libertad, Marita Soria, dialogó con CNNSalta-94.7 dónde comentó que "todo el mundo habla de consumo recreativo pero en realidad es un uso terapéutico". En la misma línea aclaró: "Nosotros somos usuarios, no consumidores, lo que hacemos es hacer uso de nuestra planta en todas las formas".

Desde su espacio sostienen que "apunta a la sanidad de la salud emocional de las personas, hay que darle importancia, estamos hablando de ansiedad, estrés, depresión que vienen por un estado nervioso que uno puede estar viviendo".

"Ayer se realizó la marcha nacional por la marihuana, pidiendo por la libertad de todos los presos por plantar, pidiendo por la libertad de esta bendita planta que tanta sanidad y bonanza nos da. Pidiendo también por la derogación y modificación de la ley 23.737 que es por la cual nos siguen allanando y vulnerando nuestros derechos. Es una ley obsoleta que data del 1989".

"En materia de uso y consumo hay un avance muy grande como para que se siga criminalizando", protestó para luego agregar: "Muchos de los 15.000 presos por plantar, creo que 10.000 tienen el REPROCANN y siguen presos".

Para Soria "hay tantos usos, tantos consumos que se los trata con liviandad como el tabaco y el alcohol que la sociedad los ve tan normal que cuando ve una persona, y sin hacer apología de la droga, un porro en la esquina se rasgan las vestiduras".

"No hay una persona registrada en el mundo que haya fallecido por sobredosis de marihuana y te puedo asegurar que no es el ingreso a otras drogas. El Estado debería estar presente no para criminalizar sino para ayudar a las personas en consumos problemático".