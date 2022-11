Su hija tiene discapacidad y necesita una silla de ruedas, usa un coche para niños

Se trata de Belina, una adolescente de barrio El Ceibo, Tartagal, que no recibe ningún tipo de ayuda del Estado, cobraba una pensión pero se la quitaron cuando cumplió la mayoría de edad. Está postrada en la cama y la trasladan en un coche para niños porque no tiene una silla de rueda postural.

Cristina Enríquez es la mamá de Belina, contó que su hija solo pesa 27 kilos. Se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en una vivienda precaria. “Nos cortaron la pensión que venía cobrando hace 15 años por discapacidad, cuando cumplió los 18 años ya no cobró, presenté todos los papeles, tuve una audiencia con la jueza de incapaces y menores, pero estamos esperando”, contó.

De acuerdo a lo que señaló la mujer, le dijeron “que iba a venir una asistente social a la casa para ver a mi hija pero no sabemos cuándo, recién me van a dar un turno para un psicólogo, la tengo que llevar al hospital Judicial, después de la cita con el psicólogo recién van a pedir un turno a Salta para que venga una junta médica para que me den la curatela”.

El 14 de julio Belina cumplió 18 años e inmediatamente le quitaron la pensión, cobraba 26 mil pesos. “Tengo dos menores para llevar a la escuela, la tengo que dejar en la cama sola, después me la paso con ella”, dijo la madre.

Quienes puedan colaborar con la familia de Belina se pueden comunicar al 3873633829 para whatsapp y 3873507615 para llamadas.