Verónica necesita tu ayuda: “Tengo muchos sueños y una niña de tan solo 1 año”

Verónica Flores es una joven salteña de 32 años, con sueños por vivir de la mano de su pequeña de tan solo 1 año, por eso necesita de los corazones solidarios.

En 2020 comenzó un recorrido angustiante en su vida, cuando de vacaciones en "La Pampa" quedó varada por la pandemia, allí presentó fuertes dolores por lo que tuvo que ser operada de la vesícula en el Hospital Lucio Mola, según informó Con Criterio Salta.

Durante la operación, los médicos rompieron el conducto que une el intestino con el hígado: “luego de la operación continué con cólicos. Me hicieron un lavaje, luego me comunicaron que ya tenía la bilis en todo mi organismo para ese entonces. Con drenaje estuve tres meses, incluso me dio una pancreatitis, todo eso en solo 10 días” comentó.

Luego de la rehabilitación le informaron que se cicatrizaría el conducto por sí solo, de regreso en Salta, hace tres semanas comenzó el flagelo, ya que comenzaron a aparecerle manchas en las manos y pies: “me hicieron estudios y salieron desastrosos” dijo Verónica.

La bilis se encuentra ahora dentro de su sangre producto de la mala cicatrización del conducto, lo cual lleva a que su hígado corra peligro, ya que al acumularse tanta bilis se dispersó dentro del órgano: “corro peligro de que se seque y perderlo o de tener cirrosis”.

La cirugía que podría salvarle el hígado tiene un costo particular entre 5 y 7 millones de pesos.

A poco de su meta de ser enfermera, con muchos sueños y una pequeña niña que necesita a su madre, llama a la solidaridad de los salteños.

Quienes puedan colaborar el alias a nombre de Verónica Magalí Flores es el siguiente:

ALIAS: selenayselina33