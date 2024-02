"Perdimos todo", el drama de las familias afectadas por la tormenta, ¡a ayudarlas!

Siguen las repercusiones por los problemas causados por la tormenta que se precipitó durante la madrugada de este martes en gran parte de la provincia, reportándose entre las consecuencias, personas que debieron ser asistidas en la ciudad de Salta por las inclemencias meteorológicas.

En ese contexto, dos familias del barrio San Francisco Solano debieron salir con lo puesto y dejar que el agua moje y se lleve sus pertenencias, para trasladarse al CIC del barrio Santa Cecilia donde fueron asistidos, permaneciendo allí tras perder sus pertenencias, apelando por estas horas a los corazones solidarios para volver a comenzar desde cero.

Al respecto y en diálogo con Multivisión Federal, la encargada del CIC, Paula Navarro, dijo que estas familias llegaron a las 5:00 AM en medio de la tormenta, una de esas con un adulto con diabetes y un chico discapacitado, mientras la otra tiene una niña de menos de un año de vida.

Jorge es miembro de la primera familia quien contó el mal momento que vivieron en la madrugada. “El agua nos corrió, nos inundamos por segunda vez y ya no tenemos como salir, entre varias personas nos ayudaron a salir, el agua nos daba a la altura del pecho; llegamos aquí a las 4 de la mañana, no tenemos nada”, manifestó.

Sobre sus pérdidas, dijo que el agua afectó “lo poco que tenía, la comida, la ropa, los colchones… si hubiera la posibilidad que nos ayudaran, estaría agradecido de corazón, por mi familia y por mis hijos, a los que puedan colaborar les estaría agradecido de corazón”, imploró.

Por su parte Alejandra, mamá de la otra familia, contó que “fue feo lo que pasé, yo me mojé toda la espalda, lo único que hice fue agarrar a mi hija y manotear lo que pude entre el agua para venirme aquí… perdí todo”, rememoró sobre lo que le pasó a ella, a su esposo y a su niña de 10 meses.

“No tengo una solución, no tengo nada, perdí mucha ropita de mi hija, la de mi marido y la mía, ahora tenemos que empezar de cero y nos cuesta, mi marido no encuentra trabajo y yo no puedo trabajar por mi hija”, aseveró la damnificada agregando que, quienes puedan ayudarla con pañales y ropa, sobre todo para la niña, estará agradecida.

Quienes puedan colaborar, comunicarse con la encargada del CIC de B° Santa Cecilia, al teléfono 387 – 5033871.