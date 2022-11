Construcción: Los costos serían más altos que los que informa el INDEC

El presidente de la Cámara de la Construcción en Salta, Juan Carlos Segura, comentó que no habría que tomar del todo los datos ofrecidos por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), respecto a los costos de la construcción, dado que “no son muy confiables”. En diálogo con InformateSalta comentó que hay una variación de entre el 25% y el 30% con la inflación.

“Yo no me fiaría mucho de los datos del INDEC porque no son muy confiables, estamos trabajando nosotros con el UDIS que es una variable para actualizar el valor de precio por metro cuadrado y no coincide con la inflación”, detalló.

Debemos recordar que ayer el INDEC dio a conocer los datos sobre el costo de la construcción para octubre, según el organismo aumentó un 6,8% en octubre y los precios crecieron un 77,6% en los últimos 12 meses.

“Para mí son datos no muy exactos”, enfatizó para luego apuntar: “Yo no lo tomo al INDEC como cierto”.

De acuerdo a Segura, en la realidad los precios son “muchísimos más altos, los números con los que trabajamos día a día nos dan de un 25% a un 30% más caro de lo que te dice el INDEC. La variación que tiene el INDEC nunca es real y lo notamos desde hace años”.

“Varían los mismos indicadores de un mes a otro, te dan un indicador en noviembre y cuando te fijas el mes que viene ya varió. Ellos mismos se encargan de variarlos, disminuyen los indicadores para que el número sea inferior”, continuó.

El aumento de precios se justifica en “la inflación que es fundamental y después la mayoría de los productos que usamos en construcción se mueven con el dólar”.