Medida de fuerza y asamblea en Movilidad Ciudadana, conocé los reclamos

A las 9 horas de este miércoles comenzó una medida de fuerza en las oficinas de Movilidad Ciudadana – Tránsito de la Municipalidad de Salta Capital, la cual responde al descontento por parte del personal ante la falta de respuestas positivas a sus demandas salariales y laborales, con asamblea y movilización del personal.

Al respecto de esta situación el inspector Rubén Luna, referente de los trabajadores municipales, dialogó con Canal 9 Multivisión donde amplió los detalles. “Hubo una serie de reuniones con el Ejecutivo Municipal y la directiva de UTM, donde no se llegó lamentablemente a un buen acuerdo para evitar este tipo de medida”, aseveró enumerando que hubo entre 4 y 5 reuniones (la más reciente fue ayer) sin éxito.

¿Cuáles son las demandas que están encarando?

Pase a planta permanente de la gente contratada, que hijos de jubilados y fallecidos en actividad tengan acceso a la planta municipal, el pago de horas extras del tiempo del Milagro que no fueron concretadas, pago de subrogancia u ocupación de cargos para la gente de carrera de la Municipalidad, entre otros. “También se pidió un bono para tratar de paliar esta situación económica que se vive no solo en Salta y el municipio, sino en todo el país”, agregó.

No obstante y al no tener luz verde en estos requerimientos, es que resolvieron tomar esta medida de fuerza que implica la no atención por la parte administrativa, ni tampoco salir a las calles a hacer los controles y prevención rutinarios. “A pesar de estar de paro, hubo un gesto de los motoristas de ir a cubrir los pasos niveles, luego retornaron a base, esto para demostrar que estamos a disposición de la ciudadanía”, enfatizó Luna.

Por último el inspector adelantó que iban a esperar a otros compañeros municipales para comenzar una asamblea donde iban a decidir los pasos a seguir y hacer una movilización en dirección al Centro Cívico Municipal. “Se está pidiendo un nuevo incremento, ya no se puede paliar la difícil situación económica, estamos haciendo un pedido más para ver si podemos lograr un incremento más en el salario”, repitió el agente.