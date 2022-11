Juicio por Paola Ávila: Para los familiares, las condenas fueron decepcionantes

“Al que va a robar una tira de pan para tener para comer le dan 5 años”, aseguró Patricia Ávila, hermana de Paola, quien fue ultimada el pasado 17 de enero de 2020, en barrio Puerto Argentino, luego que se conocieran las penas para los encubridores del femicidio, que fueron menores a las solicitadas por la Fiscalía.

Si bien destacó la condena a prisión perpetua dictada en contra de Jorge “Colita” Olmedo, sindicado como el autor material del hecho, lamentó que tres los acusados (Javier Alfaro, Leonel Suárez y Cristian "Lupín" Salas) fueran absueltos por la duda, mientras que los restantes (Gladys Pastrana, Romina Bracamonte y "Cuqui" Herrera) recibieran solo 3 años y 6 meses por encubrir el hecho.

“La condena que le dieron por encubrimiento está bien, pero el tema de los años que le dieron me parece muy poco, hoy por ir a robar te dan 5 años, estas personas encubrieron el asesinato, un femicidio, y le dan 3 años y 6 meses, realmente no me parece coherente”, se despachó.

Para finalizar, también se refirió a la decisión del Tribunal absolver de forma lisa y llana a Pablo Guillermo "Pelado" Campos, a quienes los otros imputados señalaban como culpable. “El arreglo que tenían ellos era de acusar a Campos porque desde un principio todas estas personas acusaron a Campos, todos apuntaban a él, según ellos no había nadie más”, indicó.