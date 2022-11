El Ala Delta cada vez más cerca: “Va a ser el hermano del Teleférico San Bernardo”

El Teleférico San Bernardo, ícono turístico del turismo en Salta, cumple este año 35 años desde su creación y está cada vez más cerca de tener un aliado que llegará hasta el cerro Ala Delta. Mientras avanzan las obras, en diputados analizaron el trabajo que se viene realizando.

En diálogo con InformateSalta, el presidente del Complejo Teleférico de Salta, Martín Miranda, contó que si bien el plenario era de turismo en general, su presencia tuvo que ver con mostrar el balance que hacen del 2022.

“En términos de recuperación post- pandemia, de números, la verdad que estamos muy contentos porque es un año récord para nosotros y eso que todavía no computamos diciembre”, dijo.

En este sentido, aseguró que el balance que se hace es muy positivo también en cuanto a mejoras, obras y las presentaciones que se hacen del Teleférico en ferias nacionales e internacionales.

“El que se está avanzando bastante bien con la ampliación del proyecto Ala Delta, que se está trabajando, está entre un 35 y 40% de avance de obra y nos preparamos el año que viene también para muchas sorpresas, instalaciones que tienen que ver con la infraestructura, con acompañar al Teleférico Ala Delta también”, expresó.

Asimismo, consideró que el Ala Delta va a permitir trabajar a futuro también en más actividades turísticas y deportivas. “Vamos a instalar ese hermano que va a tener ahora el Cerro San Bernardo, con su Teleférico y de esa manera completar el proyecto de lo que es un verdadero complejo turístico, porque vamos a agregar lo que es la alternativa de desarrollar actividades deportivas, potenciar las que actualmente se hacen y también agregar algunos juegos que tiene que ver con la altura, como puede ser tirolesas, puentes aéreos, parques aéreos, todo con cable. Estamos atrás de eso, muy entusiasmados, pero el primer paso es instalar el Teleférico y luego ir avanzando con el resto de la infraestructura”, manifestó.

En otro orden de cosas, sobre los incendios en el cerro 20 de Febrero, indicó que afortunadamente las llamas no llegaron al cerro San Bernardo. “Nosotros no tuvimos que lamentar daños ambientales, pero estuvimos también cerrados por un par de días porque nos comprometimos también a colaborar no solamente con personal sino también con la posibilidad de extraer agua del piletón de la cascada, que era el lugar más cercano para extraer muchísima agua que necesitaban los bomberos para poder ir sofocando el incendio en el 20 de Febrero. Así que estuvimos muy activos, trabajando con eso y una vez que se pudo sofocar de alguna manera, volvimos a la actividad normal y gracias a Dios que pudimos rápidamente, porque estaba lleno de turistas en Salta”, concluyó.