Martín de los Ríos pidió racionar el agua, "seamos extremadamente cuidadosos"

En medio de la sequía que golpea a la Provincia de Salta y luego de que se aprobara la Emergencia Hídrica, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, realizó en entrevista con SomosSalta "un llamado urgente y desesperado, racionalicemos el agua".

"Seamos extremadamente cuidadosos hasta que podamos recuperar los niveles que solamente la lluvia nos puede devolver", continuó el funcionario.

En relación al estado en el que se encuentran las fuentes de agua comentó que, "se nos han secado los diques" y esto "genera un problema de provisión de agua". En este sentido aseguró que lo importante es asegurar el consumo de agua en las casas.

Por otro lado sostuvo que aun no se han observado cultivos secos, "pero si necesitamos que comiencen a llenarse los perfiles porque sino la campaña va a ser un desastre". La situación por la que atraviesa la Provincia no se relaciona con inversión u obras, sino que "es un sequía histórica, son diques que se han secado íntegramente".

"La cosecha gruesa todavía no se sembró, si no llueve no se va a poder sembrar. El agua es vida y cuando falta padecemos todos", finalizó.