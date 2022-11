Lionel Scaloni es el actual entrenador de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial Qatar 2022. De perfil bajo, se sabe muy poco de la vida personal del DT: sólo que vive en Mallorca y está casado con la española Elisa Montero, con quien tiene dos hijos.



LIONEL SCALONI Y ELISA MONTERO, LA HISTORIA DE AMOR

Elisa y Lionel se conocieron en el 2008, cuando él jugaba para el Mallorca. Él venía de Lazio, Italia, y ella jugaba al vóley.



“A Elisa la conocí en Mallorca. Fue muy loco porque me quedaban dos meses de préstamo antes de volver a Lazio y la conocí. Yo tenía 31 y ella, 29?, dijo Scaloni en una entrevista.

Y agregó: "Le dije: ‘Me gustás, todo bien, pero me tengo que volver a Italia. ¿Qué hacés? ¿Querés volver conmigo?’ Al día siguiente me dijo que sí, dejaba todo y venía. Nos fuimos a Roma".



Quién es Elisa Montero, la esposa de Lionel Scaloni que nadie conoce



En 2012 nació Ian, el primer hijo de la pareja y en 2016 llegó Noah. En 2015, Scaloni había abandonado el fútbol. Y estaba deprimido. Elisa lo convenció de que estudiara la carrera de DT y esa fue la solución a la vida de Lionel.



QUÉ DICE LIONEL SCALONI SOBRE SU ESPOSA E HIJOS

“Elisa es una persona normal que tiene su vida y que respeta el rol de cada uno. Me parece perfecto que haya decidido ser así. Ella jugó al vóley toda su vida y entiende lo que es un grupo, la ansiedad, los momentos de presión”.

“Estamos muy bien, es la mamá de mis hijos y estoy encantado de compartir con ella los momentos lindos, como otros no tan lindos, que son los que viví por ejemplo cuando ella en Italia no jugaba. Ella era la primera opción para descargarme, mi cable a tierra”.



"Ian y Noah, mis hijos, tienen carisma. Son chicos que viven el fútbol y ojalá puedan jugarlo, porque les encanta. Les encanta también la Selección y yo estoy encantado que aunque tengan raíces españolas, sean más argentinos incluso que yo”.



POR QUÉ LA FAMILIA DE SCALONI NO VIAJÓ A QATAR

“Por ahora se van a quedar en casa hasta que les diga. Soy de la idea primero ir tranquilos, asentarnos, ver cómo estamos. Y que después si está todo bien, que viajen, como ha pasado en otras ocasiones. Mientras tanto, ellos lo saben: yo necesito mi tranquilidad, mi paz y después cuando esté todo bien, vendrán”. /Ciudad