Casi una tragedia, con la lluvia un techo cayó e hirió a niños que dormían

Durante lo que fue la primer lluvia de la época estival, acompañada de fuertes ráfagas de vientos y abundante agua, una familia de B° Ceferino sufrió las consecuencias debido a la precariedad de la vivienda que alquilan.

En la casa que cuenta solo con dos habitaciones viven 4 menores con su abuela. El martes en la tarde los menores se encontraban durmiendo cuando la chapa se desplomó sobre ellos lastimando a dos levemente y uno recibió una descarga eléctrica.

Afortunadamente la abuela junto a otra mujer lograron soltar a la nena que se electrocutaba y hoy los tres menores están fuera de peligro pero con un gran susto.

Al lugar llegó personal policial, empresas prestatarias de servicios y vecinos que buscaban recuperar alguna cosas y ver de que manera asistir a la mujer y sus nietos.

Los vecinos solicitaron asistencia para la mujer ya que es de escasos recursos. La vivienda se encuentra ubicada sobre avenida Costanera B° Ceferino, justo a metros del puente de Avenida Polonia.

"Quiero ver si me puede dar un terrenito para poder vivir con mis nietos, no tengo donde ir, voy a la casa de mi yerno es la única manera, se me mojó. Por suerte no me la mató a la chiquita".

La mujer cobra una pensión y le es insuficiente para pagar alquiler y mantener a los pequeños.