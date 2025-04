Huevos de Pascua, ¿los salteños compran o hacen caseros?

A pocos días de Semana Santa los salteños empiezan a pensar en las famosas roscas de Pascua o los anhelados huevitos, postres que se volvieron, en este último tiempo, un poco inalcanzables.

Expuestos en diferentes negocios se ven estas delicias que no solo varían en cuanto a sabor, sino también en cuento a formas y tamaños, pero algunos a precios bastante altos, en este sentido surge una alternativa, prepararlos en casa, pero el salteño ¿prefiere hacerlos o comprarlos?

Desde InformateSalta salimos a preguntar que eligen, a lo que todos respondieron que comprarlos es la opción preferida.

“Compramos, a veces compramos sin mirar el precio y siempre individual”, “En realidad compramos, estoy dispuesta a gastar lo que tenga que gastar y elijo individuales” comentaban algunos.

“Compramos porque hacerlo no se hace, los he visto muy caros, hay que buscar precio. Es individual y chico porque tengo hijos y tienen su familia y no da para llevar uno solo” dijo una vecina.

Los huevos individuales y más chicos son la opción preferida, por supuesto siempre tratando de buscar precio, pero en caso de no encontrarlos están dispuestos a gastar lo que deban por darse este gusto.