José Urtubey cuestionó la actitud de Villada tras la reunión

Luego que el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, utilizara su cuenta de Twitter para referirse a una reunión entre legisladores, intendentes y referentes sociales como una “alta mezcla” para tratar de competir en las elecciones del próximo año, José Urtubey salió a contestarle.

En el programa Sin Vueltas para InformateSalta, el dirigente industrial, uno de los que participó del encuentro, tuvo duras palabras contra el funcionario provincial. “Me parece que una actitud soberbia, patotera, descalificando sobre todo en un momento en que la provincia está con gravísimos problemas en términos sociales, obviamente Salta tampoco está afuera de la problemática económica nacional”, disparó.

En este sentido, consideró que un ministro de Gobierno debe tener una actitud aperturista, de diálogo social en una realidad tan compleja como la que estamos atravesado. “La descalificación yo la dejaría de lado, me parece que no está bueno”, dijo.

Sobre la reunión propiamente dicha, explicó que sirvió para que cada uno pueda expresar la forma en la que ve la actualidad política argentina. “Eso no significa que necesariamente se haya conformado una alianza electoral definida, con candidatos específicos a la contienda electoral del año que viene, pero si se dijo de la necesidad de seguir trabajando en diálogos, en consensos para poder aportar a una Salta a que sea más grande. Me parece que está bueno que distintos sectores, distintos actores de la realidad económica, política, nacional y social, estemos en diálogo permanente porque así es como se construye”, expresó.

Asimismo, adelantó que aportará desde el lugar que considere y desde el que vea consenso. “Puedo aportar algo más y mejor de esta dura realidad, eso no significa ni que tenga nada en la cabeza predeterminado ni mucho menos, pero si creo en mi provincia, soy salteño de ley y creo que voy a trabajar desde donde pueda aportar más”, manifestó.

Además, consideró que las alianzas son parte de una realidad política, más aún teniendo en cuenta la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a lo que catalogó de un retroceso.

“Creo en un Estado presente, en un Estado eficiente, en la política distributiva, en una política productivista, en el desarrollo, no estoy a favor de la especulación financiera, no estoy a favor de la apertura indiscriminada de variables que te llevan a no entender que todavía somos zonas subdesarrolladas, en vía de desarrollo. Tengo clarísimo cual es el concepto sobre cual debe articular tanto el sector público como el privado”, indicó.

Sobre lo que viene para el 2023, aseguró que “el gran desafío es ir llevando las posibilidades de ir resolviendo paso a paso, sabiendo que tenemos un potencial enorme y que hay que aprovecharlo, desde ese lugar, yo creo que el 2023 va a seguir siendo todavía un año difícil, pero no veo un 2001, no veo un quiebre, si veo complejidades”.