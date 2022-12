Denuncian que en la ex Escuela Normal piden $7 mil para las inscripciones

Padres de alumnos de la institución educativa ubicada en calle Mitre 767 denunciaron que estarían exigiendo el pago de $7 mil pesos para las inscripciones, tanto para quienes ya son alumnos como para quienes buscan incorporarse.

Si bien desde la institución nadie salió a aclarar las dudas acerca de si es obligatorio o no el pago de ese monto, circula un audio donde los padres aseguran que si no pagan, no los anotan. Según indica el formulario de inscripción, los padres deben hacer un pago voluntario para el seguro escolar.

Todo Salta Noticias dialogó con padres que se encuentran haciendo filas desde el domingo para poder anotar a sus hijos. “Cuando me dieron la ficha no me dijeron nada del monto, acá dice que es un aporte voluntario que incluye seguro escolar y cuaderno de comunicación”, señaló una mujer.