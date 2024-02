Largas filas en el Instituto de Idiomas para los últimos días de inscripción

Ayer, en altas horas de la noche se pudo divisar largas filas en calle España entre 25 de Mayo y 20 de Febrero en el Instituto de Idiomas de la provincia.

Los salteños, que pese a la garúa, se encontraban en el lugar, estaban expectantes por lograr su inscripción o de sus hijos para el aprendizaje de idiomas, demostrando el interés por aprender nuevas lenguas que le permitan expandir sus conocimientos y posibilidades de comunicación.

Si bien este año se habilitaron los turnos vía online, todavía concurren personalmente al lugar para la presentación de documentación, según informó Que Pasa Salta.

En carteles que se pudieron divisar en las afueras del instituto, se informaban las fechas de inscripción, quedando solamente lugar para quienes se inscriban entre el 28 y 29 de febrero para 4to y 5to año, finalizando el viernes 1ro de marzo para aquellos que cursen 6to año.

Quienes no se hayan inscripto en los periodos correspondientes no tendrán garantizado el lugar, además si no concurren las primero cuatro clases y no presentan justificación médica, serán dados de baja sin derecho a reintegro.

Recordamos que el único pago consiste en el abono de un seguro escolar y un aporte voluntario.