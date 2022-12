El ginecólogo detenido ya tenía una condena por abuso pero seguía ejerciendo

Este martes se conocía la detención e imputación de un ginecólogo que fue denunciado por una paciente por abuso sexual en dos ocasiones. Con el correr de las horas, se conocieron más detalles e incluso se reveló la identidad del médico.

Según consignó El Expreso de Salta, se trata de Eduardo David Domínguez, quien ya había recibido una condena de dos años de prisión condicional en 2018 por haber abusado de otra paciente en su consultorio de avenida Belgrano al 1.000. Nadie inhabilitó la matrícula del profesional y continuó ejerciendo como si nada hubiera pasado.

En esa ocasión, el fiscal Federico Obeid había solicitado en sus alegatos la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por entender que Domínguez había sometido a la paciente, a tocamientos impúdicos en sus partes íntimas mientras la revisaba. Sin embargo, el juez Longarte entendió que no correspondía esa pena y básicamente le llamó la atención con dos años.

El abogado querellante de la paciente que lo denunció recientemente, Luciano Romano expresó a ese medio no entiende por qué desde el Colegio Médico, no suspendieron la matrícula del ginecólogo con el antecedente condenatorio que tiene. "Por ética profesional deberían haber suspendido la licencia para que no continúe ejerciendo. Vamos a pedir informes al Colegio para conocer si existen otras denuncias de mala praxis", indicó.

Finalmente, señaló que continuará la investigación con la recepción de prueba testimonial. "Ya se recepcionaron tres declaraciones además de la brindada por la víctima. Una de ellas, corresponde a una ginecóloga quien explicó cómo debe ser el procedimiento médico que se debe llevar a cabo y lo comparó con lo sucedido con la víctima. Las otras dos testimoniales corresponden a la hermana y una compañera de trabajo de la denunciante. Ella pudieron dar cuenta clara de la situación emocional de la víctima después de haber sufrido el abuso sexual de parte de su médico", concluyó.