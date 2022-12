Desesperada y en la calle, se encadenará en el juzgado para recuperar su casa usurpada

Alejandra Córdoba es una ciudadana de Tartagal que hoy pide desesperada recuperar su vivienda otorgada por IPV que fue robada y luego usurpada por una mujer.

"Fui a la Fiscalía 1, me dijeron que se lo pasaron al Juez Aramayo y no me da la cara, solo la secretaria. Ya van hacer 4 meses que sigo en la calle, estoy totalmente en la calle. No tengo a mis hijos, una nena de 12 años que está con mi mamá, uno de 19 años que tiene discapacidad, no pueden decir que no tengo hijos y que no necesito la vivienda".

Cuestionó el hecho de que sus usurpadores hoy pagan un abogado particular mientras ella es una persona de escasos recursos.

"Elva (quien usurpó su vivienda) me dijo que me olvide, que ya no me va entregar que está pagando un abogado, que no me la va a devolver. Ella está pagando un abogado y que ella me va ganar porque yo soy pobre. Porque yo soy pobre, eso no le da derecho a meterse en mi vivienda, por qué mi casa, tantas casas que hay, por qué la mía" dijo por Activa2

Alejandra desesperada contó que estaba internada mientras ingresaron a su vivienda, primero robaron dinero y pertenencias para luego finalmente apoderarse de ella. Asegura que nunca la notificaron desde el IPV ni desde la Justicia

"Desde el Instituto de Vivienda me apoyan y me dijeron que no le dieron ningún poder para que ella esté en mi vivienda como me decía la mujer. Presenté notas y todo, avisé por los motivos que me iba a Salta y todo, tengo una nota en el IPV de Salta explicando el motivo, porque ellos mismos me ponían un cuchillo, un revolver en la cabeza porque me daban dos minutos para que me vaya, me robaron documentos, me robaron 24 mil"

"Me dejaron vacía la vivienda, a los dos días se metieron y me vendieron las cosas"

Dolida y entre lágrimas dijo "estoy en situación de calle, durmiendo en el cementerio, en la plaza y así me va encontrar, en el Hospital, la Iglesia ya todos me conocen, ahora estoy pensando encadenarme en las puertas del Juzgado, a pesar de mi enfermedad, tengo convulsiones y otros problemas".