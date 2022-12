Fue hospitalizado por cuidados paliativos y le usurparon su vivienda

Rubén es un hombre que vive en B° San Isidro de General Güemes, hace poco más de 6 meses permanece hospitalizado realizando rehabilitación tras casi perder una pierna el año pasado.

Lo cierto es que durante estos últimos meses, mientras se rehabilita una vecina se encargó de cuidar la vivienda pero durante esta semana una mujer ingresó a la casa junto a unos niños que serían sus hijos.

Ante esta situación de usurpación, los vecinos buscaron a Rubén en el centro donde se rehabilita y lograron llevarlo a percatarse de la situación, de la cual todavía no encontró solución, pero ya radicó la denuncia policial. Adentro de la vivienda tiene dinero y joyas que eran de una tía.

"Ha puesto una cadena la mujer que ingresó esta mañana. Estoy internado desde fines de mayo, ahora van hacer 6 meses. Me sacaron una flebitis, estuve un año sin caminar, empecé a hacer rehabilitación. Es una mujer, yo esta mañana he hablado y la mujer se reía y movía la cabeza, no salía para nada" dijo por Multivisión.

Ya con la denuncia radicada con el apoyo de sus vecinos Rubén estuvo algunas horas afuera de su vivienda esperando que la mujer reaccione pero no ocurrió y tuvo que volver a su internación. Ahora espera que la Justicia actué con una orden de desalojo.

"Tengo que volver al hospital porque es un permiso provisorio. Los papeles están adentro" además aseguró que tiene joyas y dinero.