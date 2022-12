El natatorio Perón ya está climatizado y abriría sus puertas en enero 2023

Con un plazo de obra próximo a cumplirse, el Natatorio Juan Domingo Perón mostró avances de las obras para climatizarla y cerrarla.

InformateSalta dialogó con Josefina Chávez, Secretaria de Deporte y Juventud de la provincia, quien destacó el avance de las obras. "Finalizó la obra de climatización, lo que estamos haciendo en los laterales es la remoción de la estética que estaba anteriormente, mesas, sillas, asadores para poder poner unos de pvc para que la gente aproveche el día".

Anunció que el cerramiento se iniciará en otra etapa dentro del 2023. En cuanto a plazos la Secretaria aseguró que se están cumpliendo pero hay demoras. "Lo que se complejiza es el arribo de material importado, que está previsto para esto, luminarias y otros, otro de los problemas es el agua, no hay, y lo que tenemos se trata de preservar. Esperamos que las condiciones climáticas hagan que tengamos agua un poquito más adelante", indicó.

En cuanto al monto de la obra, Chávez informó que son $35.000.000 con todo lo que había que remover e instalar y el plazo de obra estaría pensado para los últimos días del mes en curso y en razón de esto la apertura sería para el mes de enero del 2023.

Una obra esperada por años

Josefina Chávez, Secretaria de Deportes destacó la magnitud de la obra encarada en la gestión de Bettina Romero más aún teniendo en cuenta que el predio no tuvo tal intervención por años.

"No recuerdo obras anteriores, en la administración anterior no se hizo absolutamente nada durante muchísimos años. Es la gestión de la Intendenta Bettina Romero la que esta haciendo las obras. Yo venía cuando era chica y estaba exactamente igual que cuando vine el año pasado apenas asumí, no recuerdo obras anteriores acá", concluyó por InformateSalta.