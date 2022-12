Ante la incertidumbre, feriantes del Parque San Martín fueron al Concejo Deliberante

Luego de que la Municipalidad tome la decisión de vetar la ordenanza que prorrogaba el permiso a feriantes para trabajar en el Parque San Martín y, comunique que podrán permanecer solo hasta el 28 de febrero, estos fueron hasta el Concejo Deliberante en búsqueda de apoyo.

El edil Alberto Salim dialogó con El 10TV donde explicó que ante la “incertidumbre de los feriantes tuvimos una reunión en la cual plantean que fueron convocados por el ejecutivo municipal pero solamente les dijeron que les van a dar una solución, pero no les dijeron cual ni dónde”.

En el marco de la Comisión de Servicios Públicos, ediles se interiorizaron sobre la situación actual de los locales comerciales emplazados en el Parque San Martín.



Ver más en ➡️ https://t.co/DT5jO8Wzgq pic.twitter.com/2CsM5kdDsq — Concejo Salta (@ConcejoSalta) December 21, 2022

“Lo único que hasta el momento conocen es que pueden estar ahí hasta el 28 de febrero, pero no les dieron una certeza del lugar al que serán trasladados; es por eso que pedí que hagamos una reunión con el ejecutivo de manera separada porque no podemos hacerlo en conjunto ya que no sería productivo”, aseguró.

Cabe recordar que los feriantes advirtieron que si no llegan a una solución recurrirán a la justicia por el derecho a trabajar.