Violento asalto a un edil de Las Lajitas: “Pegale un tiro si no te da la plata”

Momentos de terror fueron los que vivió un concejal de la localidad de Las Lajitas, quien junto a su familia fue abordado por un grupo de asaltantes quienes, a punta de pistolas y sin importarles la presencia de chicos, ingresaron a su domicilio exigiendo la entrega de dinero.

Según la información que comparte el medio Expresión del Sur, el concejal en cuestión fue Milagro Córdoba quien, en la madrugada de este miércoles, se encontraba en su domicilio descansando en compañía de su mujer y sus dos hijos, cuando fue abordado por un grupo violento de asaltantes.

El edil señaló al medio citado que fue cerca de las 4.20 de la madrugada que cuatro sujetos irrumpieron en su inmueble. “Voltearon la puerta y entraron al comedor y después a las habitaciones donde descansaba junto a mi familia”, comenzó su relato agregando que los asaltantes repetían: “Matalo, pegale un tiro si no te da la plata”.

Esta pesadilla duró aproximadamente media hora, con los malhechores apuntando a la familia con las pistolas que portaban, incluso a la cabeza, sin importantes que estaban los hijos del edil presentes. “Buscaban dinero, me exigían que entregue la plata y yo les dije que no tengo nada”, agregó la víctima quien agregó que el botín, al no tener dinero, se llevaron una camioneta, un televisor y una consola Playstation.

“Nunca pensé que acá nos podía pasar esto, porque nos conocemos todos. Pero esto es un llamado de atención de una ola de inseguridad que sigue creciendo”, se sinceró sobre lo vivido, pidiendo que se haga una investigación para tratar de dar con los delincuentes, quienes abandonaron la camioneta robada cerca de Joaquín V. González.