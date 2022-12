“Ilegal y con matices dramáticos”, así calificó el fiscal la retención indebida de una monja en el Convento

A través de un allanamiento en el Convento San Bernardo, ayer se logró el rescate de una hermana, quien pese a manifestar su deseo de irse del lugar, permanecía retenida, por motivos que son materia de investigación.

Al respecto, Ramiro Ramos Ossorio, fiscal penal, dijo en FM PROFESIONAL, que el procedimiento se originó a partir de la denuncia de un familiar directo, que puso en conocimiento que la hermana se quería retirar del lugar pero no se lo habían permitido.

Ante esta situación, lo primero que se hizo fue enviar personal policial a los fines de constatar si el relato era certero pero no fueron recibidos. “Directamente no atendían, no abrían la puerta”, contó, a la vez que detalló que se volvió a intentar en horas del mediodía pero nuevamente obtuvieron resultado negativo.

En vistas de esa situación, se llevó adelante un allanamiento por lo cual se logró ingresar a la institución a través de los techos para no dañar la puerta que es un patrimonio histórico, y recién se logró entrevistar a la hermana, que seguidamente fue trasladada a la sede de fiscalía donde ratificó su decisión de irse del lugar.

Asimismo, señaló que solicitaron algunos informes para verificar la situación. “Entiendo que hay cierto protocolo interno, que ya estaba cumplido o que estaba en vías de cumplirse hace varios días, pero independientemente de ello cualquier decisión de una persona que tome la determinación de trasladarse a un lugar no puede ser coartada pasivamente por otra persona, eso es un delito”.

Entre los motivos de la mujer para alejarse de la institución, dijo que la monja tiene algunos problemas de salud serios. “Nos parecía además de ilegal, hasta con algunos matices dramáticos porque conforme a lo informado por la hermana, la señora tiene algunos problemas de salud”.

Con respecto a la negativa por parte del Convento de abrir sus puertas, dijo que posteriormente averiguarán los motivos, y si efectivamente hay alguna cuestión protocolar para eventualmente formular los descargos correspondientes. “Eso ya va a ser parte de la investigación”, indicó.

El fiscal aclaró que la hermana inmediatamente fue retirada y examinada por un médico legal, y luego trasladada a sede de la fiscalía, oportunidad donde ratificó que hace días tomó la decisión, y por diferentes cuestiones internas, no se le estaba permitiendo retirarse, a tal punto, que incluso los últimos días ya no la dejaban contactarse con su hermana.

Sobre el estado de salud de la hermana, dijo que “estaba bien, anímicamente estaba bien, y estaba agradecida con el trabajo que se había hecho”.