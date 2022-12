Desde el Ente Regulador de Servicios Públicos sancionan a subprestadores de agua

El Ente Regulador de Servicios Públicos, a partir de la creación del Reglamento para la Subprestación del Servicio Sanitario y la implementación del Registro único de Operadores de Servicios Públicos Sanitarios (RUOSPS), progresó en el control sobre el uso racional y calidad del agua en espacios que no son abastecidos por Aguas del Norte. Es por esto que implementó un cronograma de inspecciones sobre urbanizaciones para fomentar el uso racional y garantizar la calidad del líquido.

Hasta el momento se relevaron 23 de 48 urbanizaciones ubicadas en el área metropolitana de Salta y en el Valle de Lerma, de las cuales 20 se inscribieron en el RUOSPS. En todos los casos se instruyó a la instalación de medidores para evitar excesos en los consumos.

Ante el impedimento de realizar controles en algunos barrios y la falta de inscripción en el registro, por no presentar el protocolo de potabilización del agua, no acreditar la instalación de micromedidores y no certificar el pago de seguros ante eventuales inconvenientes.

En este marco, en ocho barrios se detectó la presencia de bacterias potencialmente dañinas para la salud humana y ausencia de cloro residual. Ante ello, fueron intimados por el Ente a dar solución inmediata.