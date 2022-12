Municipios piden ayuda para pagar el bono: "No sé de qué nos vamos a disfrazar"

Luego del bono de fin de año anunciado por el gobierno, cada vez son más los sectores que manifiestan algún tipo de inconveniente para su pago; primero fueron los comercios, luego se sumaron las agencias de turismo y ahora los municipios aseguran estar en una situación complicada que les impide hacer frente al pago.

En diálogo con InformateSalta, el intendente de Vaqueros y Presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno comentó que se enteró a través de los medios de comunicación y que los intendentes "estamos muy preocupados porque no sabemos como vamos a hacer".

"Tuvimos que conseguir la plata para los aguinaldos porque no teníamos plata y ahora tenemos que pagar bonos, no sé de que nos vamos a disfrazar", continuó antes de aclarar que concretar una reunión en estas épocas festivas es casi imposible.

"Esto nos va a llevar a todos a hacer algo, no hay disponibilidad en las arcas municipales. No nos alcanza con las arcas municipales, es mucho, yo no digo que no lo merecen o no lo necesitan, digo que tenemos que ver cómo hacer y ver que nos ayuden porque sino no vamos a poder pagar".

Moreno se comunicó con los jefes comunales de otras localidades y, de acuerdo a lo que comentó, todos sostuvieron estar en la misma situación delicada. Por esto, lo mejor sería recibir asistencia de la provincia, como se hizo en algún momento con los aguinaldos.