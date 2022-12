“Beto” Castillo respondió a su pedido de expulsión y dijo que es mejor competir en las urnas

Luego que la presidenta de la Comisión de Acción Política (CAP) del PRO en Salta, Inés Liendo, advirtiera que hay un expediente iniciado contra “Beto” Castillo para que sea expulsado del partido, el actual titular de REMSA, en diálogo con InformateSalta, aseguró que buscan proscribirlo para que no pueda competir en los comicios.

Sin medias tintas, Castillo, quien fue el concejal más votado en las elecciones de 2019, invitó a Inés Liendo a dejar de intentar manipular la justicia y directamente ir a competir en las urnas. “Me parece que ella está muy nerviosa y la tiene muy complicada”, dijo.

“A Liendo la veo muy nerviosa, creo que está complicada, pero nos vemos en las elecciones”

Con respecto a la situación judicial, aclaró que se trata de un expediente viejo, iniciado hace más de un año, y que no tiene fundamentos. “Es un expediente viejo, lo iniciaron hace un año, contra mi persona y otros cinco dirigentes, porque en el 2018 como en el 2021 a causa de la intervención no se pudo participar en las internas del PRO, no se nos permitió participar en ese espacio, tuvimos que salir en otro espacio, pero esto fue judicializado y no se prosiguió”.

Castillo insistió en que el proceso es totalmente infundado. “Ellos te tienen que demostrar que te dan la posibilidad de participar, al no haber quedó totalmente trunco”, a la vez que apuntó directamente contra Liendo. “No tiene ni puede ni tiene las facultades para hacerse de un organismo que no existe, la Comisión de Acción Política en el PRO, no existe, no está en los estatutos”.

“No es conducta anti-partidaria si no se nos permite participar”

A su vez, acusó al partido de intentar elegir los candidatos a dedos. “Nosotros queremos elecciones internas partidarias, queremos la regularización del partido y eso lo vamos a presentar en los próximos días ante la justicia federal para regularizar de una vez por todas, vía justicia”, dijo.

También cargó contra el actual interventor del PRO. “Por lo visto el interventor lleva 3 años y no ha logrado regularizar la situación partidaria, ese es el problema”.

Para finalizar, volvió a dejar un mensaje a Liendo. “Lo más importante es decirle a la señorita Liendo, nos vemos en las elecciones, vamos a ver quién gana, eso es lo importante y es el miedo que tienen”, finalizó.